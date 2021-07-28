Lefkoşa’daki Zahra Sokak’ta yayalaştırma gerginliği, eyleme dönüştü. Lefkoşa Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda Zahra sokağın yayalaştırılmasına bölgede yaşayanlar tepki gösterdi.

LTB ekipleri bugün deneme maksatlı olarak sokağı araç trafiğine kapadı. Sokağın kapanmasına tepki gösteren bölge sakinleri ise araçlarını yol üzerine park ederek, eylem yaptı.

Bölge sakinleri, belediye görevlilerine ve bölge esnafına tepki gösterdi, zaman zaman tansiyon yükseldi. Polisin olay yerine gelmesiyle tansiyon düştü.

Lefkoşa Belediyesi bir süreden beridir bölge esnafı ve bölge sakinleriyle sokağın yayalaştırılması yönünde diyalog ve çalışma içerisindeydi.

Belediye bugün ilk kez deneme amaçlı olarak sokağı trafiğe kapadı. Geçiş sürecinde bu uygulamanın haftanın belli günleri devam edeceği öğrenildi.

Harmancı: “Belli ki bölge sakinleriyle yeteri kadar diyalog kuramadık”

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, yayalaştırma sürecine dair deneme amaçlı yolu kapattıklarını belirtti.

Bir süreden beridir bölgedeki gerek esnaf gerekse de bölge sakinleriyle diyalog içinde olduklarını belirten Harmancı, yaşananlara dair “Belli ki bölge sakinleriyle yeteri kadar diyalog ve iletişim geliştiremedik.

Yayalaştırmanın bir adımı olarak bölgedeki park yerine sadece bölge sakinleri kart ile girebiliyor. Park yerini bölge sakinlerin kullanımına verdik. Bugün yaşananları göz önünde bulundurarak daha katılımcı bir süreç organize edeceğiz” ifadelerini kullandı.