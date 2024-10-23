Zahie Helin Ressur cinayetinde karar yarın açıklanıyor

İskele’de 2023 yılının Ocak ayında 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur’u aramızdan alan cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ hakkındaki karar yarın açıklanıyor.

Saat 09.30'da İskele Kaza Mahkemesi'nde görüşülecek karar duruşmasını bazı siyasi parti ve örgütler de takip edecek.

Helin'in annesi Zişan Saltukhan geçtiğimiz günlerde YENİDÜZEN'e konuşmuş, “Ben kızımın tacize uğradığını mahkemede öğrendim. Helin’i susturmak için öldürme yolunu seçti. Bunu kendisi söyledi. Çünkü Helin gidip onu şikayet edecekti. Başta planlı bir cinayet değildi ama kızımı susturmak istedi. Kızım buna rağmen mücadele etti. Tıbbi yardım alsa hayatta kalabilecekti. Buna izin vermedi. O yüzden en ağır cezayı istiyorum. O da ağırlaştırılmış müebbet cezasıdır. En ağır ceza bile olsa benim içim asla soğumayacak, kızım geri gelmeyecek ama yattığı yerde rahat yatacak” ifadelerini kullanmıştı.

Cinayet nasıl olmuştu?

İskele Long Beach Bölgesi’nde 25 Ocak 2023 tarihinde cinayet zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur’u bir inşaata götürerek başına sert bir cisim vurarak hayatını sonlandırmış, Olayın ardından zanlı güneye kaçmıştı. Aynı gün adanın güneyinde tespit edilen zanlı, tutuklanarak kuzeye teslim edilmişti.

Yaşanan olay, Kıbrıs’ın kuzeyinde o günlerde gündem olmuş, konu hakkında bazı siyasi parti ve örgütler birçok kez eylem gerçekleştirmişti.