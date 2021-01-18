Yüzmek için denize girdi, kayboldu

Larnaka’nın “Finikudes” bölgesinde arkadaşıyla birlikte sahile giden 70 yaşındaki bir kadın, yüzmek için denize girmesinin ardından kayboldu.

Politis gazetesi, 70 yaşındaki kadının öğle saatlerinde denize girdiğini ancak kendisinden bir daha haber alınamadığını belirtirken, denizden ve havadan yürütülen çalışmaların sonuç vermediğini, aramalarda bugün de devam edileceğini aktardı.