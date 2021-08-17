Yüzlerce yavru Caretta Caretta, Akdeniz’e doğru ilk kulaçlarını attı

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) tarafından organize edilen ve eğitsel faaliyetlerden eğlenceye, sosyal faaliyetlerden bilinçlendirmeye kadar farklı etkinlikleri bir araya getiren “3. SPOT Caretta Fest”, 14-15 Ağustos tarihlerinde Alagadi’de gerçekleşti.

Katılımcılar ADP & Flow, Dj. Zildji ve Black İndigo’nun müzikleriyle eğlendi

Pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenen iki günlük festival 14 Ağustos Cumartesi saat 17.30’da kamp ve festival alanının açılması ile başlarken, kum tepelerinin arkasındaki alanda, sahilden uzakta saat 23.00’ye kadar süren konserlerle devam etti.

ADP & Flow grubunun müzikleri ile açılan eğlence gecesi Dj. Zildji’nin setleri ile devam etti ve Black İndigo’nun muhteşem sahnesi ile sona erdi. Festivalin ilk gününün sonunda bazı katılımcılar çadır alanında kamp yaptı.



Yavrular Akdeniz’le buluştu…



Festivalin ikinci günü olan pazar ise sahilde her yaştan insana yönelik eğlenceli oyunlar ve aktiviteler düzenlenirken ve gün batarken denize ulaşamayan yavrular akşamüzeri denize salındı.

Oldukça ilgi gören salım etkinliğinde SPOT uzmanları ve gönüllüleri görev alarak yavruların güvenli bir şekilde Akdeniz ile buluşmasını sağladılar. İki günlük etkinlik süresince festival alanı içerisinde stantlarda yiyecek ve hediyelik eşya satışı da gerçekleşti.

SPOT Başkanı Damla Beton, Yenidüzen’in sorularını da yanıtladı.

“Gereği gibi organize edilirse doğa dostu festivaller yapılabileceğini göstermek istiyoruz”

-Bu festivale artık geleneksel diyebilir miyiz?

Damla Beton: Bu yıl 3’ncüsünü gerçekleştiriyoruz. İlk ikisini Dipkarpaz bölgesinde yapmıştık. 3. ise Alagadi’de oluyor. Biz gereği gibi organize edilirse doğa dostu festivaller yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Sahilde günlük SPOT aktivitelerini sürdürürken köyde de bir festival ile insanları köye getirerek sahile yeteri kadar uzak ve yeteri kadar yakın bir alanda eğlenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

“Ortak bir bilinci yaratmak istiyoruz.”

-Bu festival ile nelere dikkat çekmek istiyorsunuz?

Damla Beton: Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde olmasına rağmen kaplumbağaların yumurtlama/yaşam alanlarına özen göstererek etkinlik ve festival dengesini tutturmak istiyoruz. Doğa dostu festival yapabilmek için o alanda çalışan insanların fikrinin alınması gerekir. Bizler 30 yıldır Alagadi’de koruma çalışmaları yürütüyor. Her alan bu festival için uygun olmayabilir. Köydeki yaşayan insanlarla istişare ediyoruz. Birincil önceliğimiz yaban hayatının refahı,(bizim çalışma alanımız su kaplumbağaları) ondan sonra da halkın bundan mutlu olmasıdır. Ortak bir bilinci yaratmak istiyoruz. Amaç halkın bunu içselleştirmesidir.

Bir dönem sahillerde o kadar çok festival yapılmak istendi ve o kadar çok “Orda olmaz koruma alanı, burada olmaz orman, şurada olmaz endemik yaşam vs.” cevaplarla olumsuz geri dönüşler alındı ki bunun da insanlar üzerinde beklenmedik olumsuz etkilere eden olduğunu gözlemledik. Biz de bir etkinlik ile hem o endişeleri ortadan kaldırarak hem de ne demek istediğimizi de anlatabileceğimiz bir örnek festival geliştirmek için çalıştık ve bunu yapıyoruz. Alagadi sahili akşam 20:00-sabah 08:00 saatleri arası kapalıdır ve buraya gelen ve kamp kuracak insanları da bu konuda bilinçlendiriyoruz (büyük çoğunluk bu konuda bilinçlidir zaten).Onlara da kamp alanından sahile bir geçiş bıraktık(yuvaların olduğu sahilden uzakta bir geçiş)

-Pandemi şartlarından dolayı herkesin kafasındaki projeyi yapıp yapmama konusunda tereddütler oluşuyor. Siz nasıl yapma kararı ürettiniz?

Damla Beton: Biz de pandeminin olumsuz etkisini yaşıyoruz ve bu festivalde de yaşayacağımızı düşünüyorum. Beklediğimizin altında insan katılımı olacağını düşünüyoruz. Hem festival duyurusu son dakikaya kaldı hem de haftada bir değişen kararlar ve yeni önlemler oluşuyor. Geçen yıl da yapmamıştık ve tüm açık eğlence yerlerinin de faaliyette olduğunu görünce biz de bu geniş açık festival alanında projemizi hayata geçirmeye karar verdik. Bu festivalde hem sürekli burada görevli olan gönüllü hem de sürekli burada görev alamayan gönüllülerden oluşan büyük bir ekip oluşturduk çünkü hem pandemi şartlarında bir organizasyon hem de koruma faaliyetlerini aynı anda koordine edeceğiz.

“Doğaya adil davranmalı, tüm canlılar olarak paylaşmalıyız.”

-Sizlere başarılar dilerim. Son bir mesajınız varsa alalım.

Damla Beton: Doğaya adil davranmalıyız. Doğayı tüm canlılar( insanlar, hayvanlar, bitkiler vs.)olarak paylaşmalıyız. Doğanın herkese adil davranabilmesi için bizler ona saygı duyacağız, her istediğimiz şeyin olması değil de bazı şeylerden ödün vereceğiz ki doğada da birlikte eğlenebilelim. ÖÇKB’lerde kaplumbağalara yaşam hakkı vererek yaşayabilmeli insan.