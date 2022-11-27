Yüzlerce araç kontrol edildi, ‘hızlı araç kullanma’ ilk sırada

Trafik kazalarının oluşumunda önemli etkenlerden olan, süratli ve alkollü içki tesiri altında araç kullanmanın önüne geçebilmek adına, Polis, dün ülke genelinde trafik denetimlerine devam etti. Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bin 379 araç kontrol edildi. 130’u belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma ve 13’ü de alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 291 araç sürücüsü raporlandı. 18 aracın ise trafikten men edildiği açıklandı.