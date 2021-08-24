Yüzerek Kıbrıs’a gelmeye çalışan Lübnanlı bulunamadı

Kıbrıs Liman Polisinin, Kıbrıs’ın güney sahilinin 7 deniz mili açıklarında bulunan sandaldan atlayarak Greko Burnu kıyısına doğru yüzmeye çalışan Lübnanlıyı henüz bulamadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Liman Polisinin geçtiğimiz Pazar günü, içerisinde daha sonra Lübnanlı oldukları tespit edilen kadın, çocuklar ve erkeklerden oluşan iki tekne tespit ettiğini yazdı.

Gemilerden birinde 19 diğerinde ise 69 kişinin bulunduğunu yazan gazete, polis ile Lübnanlılar arasında istişareler yapılırken 5 Lübnanlının, suya atladığını, 4’nün fırlatılan can yelekleriyle kurtarıldığını ancak 5’inci kişinin henüz arandığını belirtti.

Habere göre, bahse konu Lübnanlının sandalet giyerken görüldüğü bu yüzden kıyıya çıktığı düşünülüyor.



İki kaçak göçmen tutuklandı

Öte yandan, Haravgi gazetesi polisin, güneyde kaçak olarak ikamet eden 35 ve 36 yaşındaki iki kişiyi tutukladığını yazdı

Güneyde 45 mülteci taşıyan iki tekne durduruldu