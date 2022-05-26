“Yüzde 80 şizofren hastası olduğuna dair doktor kontrolünden geçirilmeli”

Lefkoşa Surlariçi’nde Lapis Kuyumculuk’un kurşunlanmasıyla ilgili olarak şüpheli görülerek tutuklanan B.İ. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının yüzde 80 şizofren hastası olduğuna dair doktor raporu ışığında doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini mahkemede talep etti.

Hatırlanacağı üzere; zanlının işletme sahibine attığı mesajdan yola çıkan polis, B.İ.’nin 13 Mayıs’ta, Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada tespit edilip tutuklandığını belirtmişti.

Polis, zanlının Lapis Kuyumculuk işletmecisi Mahmut Uğurluşanlıtürk’e “oğlunun dolandırdığı parayı vermiyordun son sözünü yaz bana aklın varsa öde yoksa bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak” içerikli mesaj atıldığını anlatmış, olayla ilgili yaşanan gelişmeler, mahkeme detaylarında ortaya çıkmıştı…

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu Ve Taşıma, Meskun Mahalde Ateş Açma Ve Kasti Hasar” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.İ. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, huzurda bulunan zanlı B.İ.’nin “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu Ve Taşıma, Meskun Mahalde Ateş Açma Ve Kasti Hasar” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 22 Nisan 2022 tarihinde saat 05:00 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Mahmut Uğurluşanlıtürk’ün yapmakta olduğu Lapis Kuyumculuk isimli işletmenin batıya bakan vitrin camına kimliği meçhul şahıs/lar tarafından henüz tespit edilemeyen ateşli silah ile bir el ateş edildiğini anlattı.

Polis, edilen ateş sonucu konu işletmeye ait 2 adet 180 cm x100 cm ebatlarındaki vitrin camları kırılarak hasar gördüğünü söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan araştırmada konu ile ilgili olarak olayın akabinde Mahmut Uğurluşanlıtürk’ün kullanımına bulunan gsm hattının kullanıcısı meçhul hat kullanıcısı “oğlunun dolandırdığı parayı vermiyordun son sözünü yaz bana aklın varsa öde yoksa bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak” içerikli mesaj atıldığını anlattı. Polis, bahse konu telefon hattıyla ilgili yapılan araştırmada zanlının kullanımındaki hat ile görüşme detaylarının tespit edildiğini belirtti.

Telefonu inceleniyor

Polis, akabinde zanlının aleyhinde 1 Mayıs 2022 tarihinde Lefkoşa Kaza mahkemesinden derdest emri temin edilip, aranan şahıs ilan edildiğini söyledi. Polis, zanlının 9. Mayıs 2022 tarihinde Ercan Havalimanından giriş yaptığı esnada tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının telefonu üzerinde halen incelemelerin devam ettiğini anlattı.

“Yüzde 80 şizofren hastası olduğuna dair doktor kontrolünden geçirilmesi gerek”

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının telefonu üzerinde halen inceleme devam etmekte olup bahse konu numaralar ile ilgili telefon dökümlerinin beklendiğini anlattı.

Polis, yüzde 80 şizofren hastası olduğuna dair doktor raporu ışığında doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini beyan etti. Polis, bu aşamada zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

6 gün tutukluluk aldı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.