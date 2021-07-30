“Yüz yüze eğitim Eylül’de başlayacak”

Başbakan Ersan Saner, yüz yüze eğitimin eylül ayında başlayacağını söyledi.

Saner, koronavirüs vakalarının dünyada ciddi şekilde artış gösterdiğine işaret ederek pandemiyle mücadelede “KKTC’nin dünyada en iyi ilk beş ülkesi arasında yer aldığını” da iddia etti.

Saner, BRT’de katıldığı özel yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

UBP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Başbakan Saner, aşılanmanın önemine işaret eden Saner, ülkede aşı konusunda sıkıntı olmadığını, şu ana kadar 150 bin vatandaşa çift doz aşı yapıldığını ve üçüncü doza geçileceğini söyledi.

Saner, aşılanma ile ülke ekonomisinin önünün de açılacağını belirtti. Eğitimin Eylül ayında yüz yüze başlayacağını kaydeden Saner, aşısını tamamlamayan öğretmenlere aşılarını tamamlama çağrısı yaptı.

Saner, Temmuz ayında hastaneye 279 pozitif vakanın başvurduğunu ve bunların 188’inin aşısız olduğunu kaydetti. Aşılanmayı özendirme çalışmaları yapıldığını da anlatan Saner, bu yöndeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini kaydetti. Saner, gündemlerinde kapanmanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Başbakan Ersan Saner şöyle konuştu:

“Dünyanın en iyi beş ülkesi arasındayız”

15 Aralık’ta biz hükümet olduğumuzda 2020 yılı boyunca dünyada Covid 19’dan etkilenen insan sayısı 70 milyon idi. Hayatını kaybeden insan sayısı ise 1 milyon 690 bin idi…

Dün itibarıyla Covid 19’dan etkilenen insan sayısı 190 milyona ulaştı. Hayatını kaybeden insan sayısı 4 milyon 100 bine yaklaştı. Yani 2020’nin ilk 9 ayındaki rakamın nerdeyse bir buçuk katı artış var…

Dünyada durum bu iken biz aldığımız tedbirler sayesinde vaka ve hayatını kaybedenler bakımından dünyanın en iyi beş ülkesi arasındayız.

Rum kesinin nüfusu bizden 3 kat fazla olmasına rağmen, vaka sayısı onlarda bizden 12 kat fazla, hayatını kaybeden sayısı da 10 kat fazladır.

150 bin insanımız çift doz aşısını yaptı. 3’ncü dozlara başladık, devam edeceğiz.

19 Temmuz’dan itibaren bileklik sayesinde artık pozitif olan herkesi evlerinde takip ediyoruz.

Temaslıların tamamı ise evlerinden takip ediliyor.

Bu da bizi ekonomik olarak rahatlatıyor.

“Öğretmenler aşılarını yaptısın, eğitim yüz yüze olacak”

Eğitim ve turizm sektöründe çalışanların tümünün aşılarını tamamladık. Bazı öğretmenler henüz aşılarını tamamlamadı. Onlara da tamamlamaları çağrısında bulunuyorum. Eğitim Eylül ayında yüz yüze başlayacaktır. Başlamaması için kimse aşıyı gerekçe göstermeye kalkışmasın. Üniversitelerden kreşlere kadar herkes aşılanacaktır. Öğrenci gençlerimiz de aşı yaptırabilir. Yurt dışından gelen öğrenciler için kıstaslar konulmuştur. Gelen öğrenci çift aşılı değilse karantinaya girecek. Ama aşı da gündeme gelebilir ve bu konuda bir politika üretebiliriz.

“Devlet mali yükümlülüklerini yerine getiriyor”

Başbakan Saner, ekonominin pandemiden etkilendiğini, gelirlerde ciddi düşüşler olduğunu, ancak TC ile protokoller imzalandığını, memur ile emeklinin maaşlarının ödendiğini, özel sektöre de katkı sağlandığını anlattı.

Saner, maaşların ödenmesi ve devletin yükümlülüklerini yerine konusunda ise bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Ekonominin önünün açılması için Anavatan Türkiye’den gerekli desteğin alındığını bildiren Başbakan, Ekonmik modeller konusunda da Anavatan Türkiye ile çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Saner şöyle konuştu:

“8 ayda 700 milyon TL destek”

“8 ay içerisinde özel sektöre sosyal sigorta yatırımlarında destek sağladık. Esnafımıza, çalışanımıza, tarım kesimimize hibe olmak üzere 700 milyon TL destek çıktık. Bütçe açığımızı 650 milyon TL olarak hesaplamıştık ama bir buçuk milyon TL’yi buldu. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ama biz bu sıkıntıları aşacağız.

“Yeni asgari ücret belirlenecektir…”

Asgari Ücret ile ilgili Başbakan Saner, ikinci toplantıda tarafların bir uzlaşıya varacağına inandığını belirtti.

Saner şöyle konuştu:

“Asgari ücret vasıfsız bir çalışana verilmesi gereken ücrettir. Ama maalesef bizde yanlış bir şekilde işe başlayacak kişiye niteliği ne olursa olsun verilebilecek ücret oldu. Temel yanlış budur. Bu ülkede çalışanlar adına yapılan yatırımların yüzde 65-70’lik bir kısmı asgari ücret üzerinden yapılıyorsa, tabii ki ülkede asgari ücret çok konuşulur. Eğer siz yanınızda 10-15 yıl çalışan bir mimarınıza hâlâ asgari ücretten yatırım yaparsanız bu doğru değildir. Sizin 10-15 yıllık bir mimara asgari ücret vermemeniz, daha yüksek vermeniz ve ona göre yatırım yapmanız lazımdır.

Eğer bu ülkede hayat pahalılığı belli bir oranda yükselmiş ve belli bir kesim buna bağlı olarak maaş ve ücretinde artış alıyorsa, diğer kesimler de almalıdır”