Yüz yüze çarpışan 2 araç yandı: 5 yaralı

Girne - Tatlısu yolunda bu sabah iki araç çarpıştı, iki araç da çarpışmanın etkisiyle aniden alev aldı ve tamamen yandı. Kazada ise 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne - Tatlısu yolunda bu sabah 05.00 sıralarında Timur İlmaz kullanımındaki ZUR 839 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve sağ şeride geçti. O esnada karşıdan gelen ZNY 352 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da yangın çıktı. Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iki araç da tamamen yandı.

5 kişi yaralandı

Öte yandan, kaza sonucu yaralanan ZUR 839 plakalı araç sürücüsü Timur İlmaz ve ZNY 352 araç sürücüsü Lu Chao'nun yanı sıra, iki araçta da yolcu olarak bulunan 48 yaşındaki Zhi Qu, 36 yaşındaki Junwen Ye ve Dilfuza Mardonova ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.