Yüz binlerce Euro ve Dolar ile Ercan’dan girerken yakalandı

“Para Kambiyo Yasasına ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından tutuklanan zanlı M.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ayşe Develioğlu, zanlının 2 Şubat tarihinde Ercan Havalimanından giriş yaptığı esnada, yasa gereği yolcu beraberinde taşıyacağı meblağdan yüksek olan 175 bin 570 EURO ve 168 bin 517 ABD Dolar nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeyip giriş yaptığı esnada gümrük memurları tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün zanlıdan bahse konu paralarla ilgili olarak izahat istendiği zaman zanlının cevaben İstanbul'da bir dövizci arkadaşından aldığını söylediğini, yine aynı gün zanlının şubeye sevk edildikten sonra konu ile ilgili yaptığı sözlü beyanında parayı İstanbul'da yerde bulduğunu ve Kıbrıs'a gelip kumar oynayacağını belirttiğini söyledi.

Polis, zanlının 3 Şubat günü mahkeme huzuruna çıkartılarak 3 gün süre ile tutukluk emri temin edildiğini anımsattı.

“Adaleti yanıltıcı beyanlar verdi, paranın kaynağını gizledi”

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan para hakkında adaleti yanıltıcı beyan verdiğini, paranın kaynağını gizlediğini ve tasarrufunda bulunan cep telefonunun şifresini ve içerisinde takılı bulunan GSM numarasını vermeyerek yine tahkikatın uzamasına neden olduğunu anlattı.

“KKTC’de iletişimde olduğu kişiler tespit edildi”

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının telefon numarasının tespit edildiğini ve zanlı ile KKTC’de iletişimde olan kişilerin tespit edildiğini ve bu kişilerin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde sorgulanacak kişilere müdahale etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan, bu bağlamda 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.