“Yurtta aşk, cihanda aşk, her yerde aşk”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Enerji bombası.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Model olmayı çok isterdim, hâlâ da isterim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Maalesef ki ülkemizin içine sürüklendiği bu saçma durumlar. Ve tabii ki aşk.

Kayıtsız kalamadığım şey… Bana, ben olduğum için söylenmiş herhangi bir şey veya bir hakaret. Özellikle de konu Kıbrıslılığım ise.

En büyük pişmanlığım… Genelde yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam. Sadece geç verdiğim cevaplardan pişman olurum. “Ah keşke bunu söyleyebilseydim” dediğim pişmanlıklarım var yani.

En büyük sevincim… Kitabımın basılıp ilk kez elime geçtiği an.

Hayatımın dönüm noktası… Üniversiteye başlamam. Babaannemi kaybettikten sonra hayatımın altüst olduğu birkaç yıl geçirdim ve sonrasında üniversiteye başlayınca bu benim dönüm noktam oldu.

Beni en çok etkileyen yazar… Reşat Nuri Güntekin’dir. Kendi kitabımı yazarken de ondan esinlendim.

Başucumdaki kitap… Başucumda birçok kitap var. Lakin çoğu dönemsel gelip geçicidir. Tek kalıcı kitap: Çalıkuşu.

En keyif aldığım müzik… Genellikle bizim Kıbrıs şarkılarının hepsi ama bu aralar “Mouzourou Tou Morfou”ya takmış durumdayım.

En son izlediğim film… Birçok kez izlediğim bir filmi baştan izledim: Call Me By Your Name.

Kendim için son aldığım şey… Gürkan Uluçhan’ın Cadı Neşteri kitabı.

Dolabımdaki en gereksiz şey… İlkokuldan kalma, o zamanlar bile üzerime olmayan pantolonum :)

Benim için alınabilecek en güzel hediye… İngiltere’ye tek yön bilet. Şaka şaka… Benim için hediye, bana gösterilen değer olduğu için yoldan bir papatya bile getirilse değerlidir ve en güzel hediyedir.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kafama çok fazla takmam, insanları çok fazla önemsemem ve güvenmem.

Kendimde beğendiğim özellik… El lezzetim.

Olmasa da olur… Hayatımda olmamasını istediğim hiçbir şey yok ama bu sınırlar olmasa çok ama çok iyi olur.

Olmazsa olmaz… Yakın arkadaşlarım ve kitaplarım.

En iyi yaptığım yemek… Yaptığım her yemekte iddialıyım ama fırın makarnamı yiyen bir daha başkasınınkini beğenmez.

Hayalimdeki dünya… Barış içinde, herkesin özgür olduğu bir dünya.

Aşk benim için… Cesaret demektir. Cesaretin yoksa hayatımda yerin de yok.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Spesifik bir kişi yok ancak Hitler olabilir. Bütün bir ülkeyi nasıl manipüle edip en tepeye çıkardığını ve sonrasında hatalarıyla nasıl yok ettiğini birincil ağızdan dinlemek isterdim.

Görmek istediğim yer… Pompei, İtalya. Kesinlikle gitmek istediğim bir yer.

Mutlaka yapmak istediğim… Atina’ya gidip uzunca bir tatil yapmak.

Son olarak söylemek istediklerim… Yurtta aşk, cihanda aşk, her yerde aşk.