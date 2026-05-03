3 yaşındaki Ayaz Kılbaş hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.45 sıralarında, 3 yaşındaki Ayaz Kılbaş, Mağusa'da kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Ayaz Kılbaş’ın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

Soruşturma devam ediyor.