Mağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Polis Basın Bülteni’ne göre, Mağusa’da Beyoğlu Sokak'ta Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, S.D.’nin (E-35) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 135 gram ağırlığında metanfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Soruşturmanın devamında, meseleyle bağlantılı olduğu belirlenen A.K.’nin (K-39) evinde yapılan aramada ise, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, yaklaşık 0.5 gram metanfetaminle uyuşturucu kalıntısı içerdiği değerlendirilen hassas terazi, cam pipo, iki pipo ağzı ve bir biberon tespit edildi. Söz konusu kişiler tutuklandı.

Sahte kira sözleşmesiyle ilgili aranan şahıs tutuklandı

Öte yandan, Girne’de 9 Nisan’da, kesik olan elektriği açtırmak için sahte kira sözleşmesi düzenlenmesiyle ilgili aranan M.O.Ö. (E-47 )dün Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

İzinsiz ikamet… 1 tutuklu

Ülke genelinde polis ekiplerinin dünkü denetimlerde, yasal statüsü bulunmadığı halde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Mağusa’da derbeder şahıs…

Mağusa’daki kontrolde ise herhangi bir geliri ve kalacak yeri olmadığı belirlenen M.T. (E-43) "derbeder" şekilde dolaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.