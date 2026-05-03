Girne ve Derince’de trafik kazası: 2 yaralı, 1 tutuklu

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah saat 02.40 sıralarında Girne - Alsancak çevre yolunda meydana gelen kazada, alkollü içki tesirindeki Batu Azizoğlu (E-37) Edremit Çemberi’ne dikkatsizce girerken aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Araç, trafik levhalarıyla bir evin bahçe telleri ve demir kapısına çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan olmazken, Azizoğlu tutuklandı.

Derince’de iki yaralı

Derince’de dün saat 17.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada ise, Ayşe Kara (K-48) yönetimindeki araçla avludan anayola dikkatsizce çıkarken Cemal Balçık (E-56) yönetimindeki araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan Cemal Balçık ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Kadriye Balçık (K-81), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadriye Balçık taburcu olurken, Cemal Balçık’ın sol bacağında kırık tespit edilerek Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.