Yurtdışından kargo ile 14 kilo hintkeneviri

Ocak ayının son 5 günü içerisinde güneyde kargo ile 14 kilo civarında hintkeneviri türü uyuşturucu gönderildi, konuyla ilgisi görülen 4 kişi tutuklandı.

Alithia ve diğer gazetelere göre Yunan Narkotik Polisi ve diğer yabancı birimlerle işbirliği yapan Kıbrıs polisi, 27 Ocak’ta yurtdışından, kargo şirketi ile gönderilen 3 kargo içerisinde toplam 13 kilo 905 gram hintkeneviri türü narkotik ele geçirdi.

Kargoları almak üzere şirketin Limasol, Larnaka ve Lefkoşa şubelerine giden 32 ve 41 yaşındaki iki kadın ile 24 ve 25 yaşlarındaki iki erkek tutuklandı.