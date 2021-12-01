Yurt dışından gelecek öğrenciler ek doz aşılarını Kıbrıs’ta olabilecek

Aşıları zaman aşımı nedeniyle etkinliğini kaybeden ve yurt dışında eğitim alan öğrenciler, yılbaşı tatili sürecinde ülkeye karantinasız giriş yapabilecek ve ek aşılarını Kıbrıs’ta olacak.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu alınan Üst Kurul kararlarını hatırlattı.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu uyarısında; Sağlık Üst Kurulu'nun aldığı yeni kararlara göre 6 Aralık 2021 tarihinden itibaren, ilave doz aşı olmamış kişilerin ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edileceği ve Adapass'larının iptal edileceği kaydedildi.

Açıklamada Sağlık Bakanlığı'yla yapılan görüşmeler neticesinde, Kuzey Kıbrıs’a Birleşik Kralık’tan seyahat ederken ek doz aşılanmış olan öğrenciler karantinaya girmeyecek ve ek doz aşısını Birleşik Krallık’ta ya da Kıbrıs’ta yaptırabilecek.

İşte açıklama:

Sağlık Üst Kurulu'nun aldığı yeni kararlara göre 6 Aralık 2021 tarihinden itibaren, ilave doz asi olmamış kişiler ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapass'ları iptal edilecektir. Bu kararlara göre, ek doz yaptırılması gereken koşullar aşağıdaki gibidir: Pfizer/ Astrazeneca aşılarını yaptıran kişilerin ikinci dozlarının üzerinden 6 ay geçmiş olması; Sinovac aşısını yaptıran kişilerin ikinci dozlarının üzerinden 3 ay geçmiş olması; Jansen aşısını yaptıran kişilerin tek dozlarının üzerinden 3 ay geçmiş olması gerekmektedir. Ancak Federasyonumuzun Sağlık Bakanlığı'yla yapmış olduğu görüşmeler sonucu edinilen bilgilere göre, KKTC'ye Birleşik Karalık’tan seyahat ederken ek doz aşılanmış olmasanız bile karantinaya girmenize gerek olmayacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda dilerseniz ek doz aşınızı Birleşik Krallık’ta ya da Kıbrıs’ta yaptırabilirsiniz

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne göre 6 Aralık’tan itibaren COMIRNATY (Pfizer/Biontech), VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford) aşılarını yaptıran ve 2. dozlarının üzerinden 6 ay geçen kişiler;

MODERNA, CORONAVAC (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2. dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler; ayrıc

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler 3. Doz aşılarını yaptırmamaları halinde ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecek.