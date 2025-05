Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) kitle toplantılarına Girne ve Mağusa İlçelerinden sonra İskele’de devam etti. Dün akşam İskele’de düzenlenen kitle toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erkut Şahali ve İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, kitle toplantısında hazır bulunarak konuşma gerçekleştirdi. Kitle toplantısına birçok milletvekili de katılırken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, “Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ayrıca, kitle toplantısı öncesi bölge muhtarlarıyla bir araya geldi ve sorunları dinledi.

Erhürman: Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz

Ülkeyi yönettiğini iddia eden yapının hiçbir soruna odaklanmadığını vurgulayan Erhürman, söz konusu yapının memleketin gailesini çekmediğine işaret etti. Kıbrıs Türk halkının Sarayönü’ne hapsedilmek istendiğini belirten Erhürman, “Üç yıldır yabancılara mülk satışı konusunda düzenleme yapılmazsa, hem içeride hem dışarıda başımıza işler açılacağını söyledik. Üç yıldır aralıksız dile getirdik” dedi. Ersin Tatar’ın sürdürdüğü “politikaya” işaret eden Erhürman, “Sürdürdüğü politikanın ne uluslararası alanda ne de bu adada bir karşılığı var” dedi. Ekonomiden sağlığa, eğitimden enerjiye her alanda sorunlar yaşandığının altını çizen Erhürman, ekim ayından sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağını kaydetti. Kitle toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz. Çocuklarımız göç etmesin, gidenler geri dönmek istesin diye bu yoldayız” diye ekledi.

Şahali: Bu yapı hiçbir şeye odaklanamıyor

Kitle toplantısında konuşan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Örgütsel faaliyetlerin planlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar da yaptıklarını kaydeden Şahali, “Hepimiz, her bir yurttaşa dokunacağız; sorunlarını dinleyecek ve CTP’nin siyasetini anlatacağız” dedi. Ülkeyi yönettiğini iddia eden yapının herkesi “ezdiğine” işaret eden Şahali, “Gelecek kaygısı, belirsizlik ve güven eksikliği, herkesin ortak sorunudur. Birileri mutluymuş gibi yaşıyordu; ama artık ne kimse mutlu, ne de güvende. Biz bilgiye dayalı konuşuyoruz; ne söylediysek doğru çıktı. Bu özgüvenle toplumun içindeyiz. Her söylediği yanlış çıkan, söyledikleriyle eylemleri çelişen bir yapı şu an ülkeyi yönettiğini iddia ediyor. Ekonomiyle ilgili alınması gereken çok sayıda tedbir var; ama bu yapı hiçbir şeye odaklanamıyor” diye konuştu.

Öztörel: Bu toplumun hak ettiği gibi yönetilmesi için çalışacağız

Kitle toplantısında konuşan CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, İskele İlçesinin önemine işaret etti. “Sorumluluklarımızın farkındayız” diyen Öztörel, çalışmalarını artırarak, planlı ve programlı bir şekilde ilerleyeceklerini söyledi. Ülkede birçok alanda sorunlar yaşandığını ifade eden Öztörel, CTP yönetimine duyulan ihtiyaca vurgu yaptı. Öztörel, “Bu toplumun hak ettiği gibi yönetilmesi için çalışacağız” dedi.