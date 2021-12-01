Yurt dışından gelecek Kıbrıslı Türkler ek doz aşılarını Kıbrıs’ta olabilecek

Aşıları zaman aşımı nedeniyle etkinliğini kaybeden ve yurt dışında bulunan Kıbrıslı Türkler yılbaşı tatili sürecinde ülkeye karantinasız giriş yapabilecek ve ek aşılarını Kıbrıs’ta olacak.

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin YENİDÜZEN’e verdiği bilgiye göre, aşıları zaman aşımı nedeniyle etkinliğini kaybeden Kıbrıslı Türkler, adaya gelmeleri halinde "aşısız" sayılmayacak, aşılarını burada yapabilecekler.

Sağlık Üst Kurulu'nun aldığı yeni kararlara göre 6 Aralık 2021 tarihinden itibaren, ilave doz aşı olmamış kişilerin ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edileceğini ve Adapass'larının iptal edileceğini hatırlatan Pilli "Bu karar geçerlidir ancak adaya yurt dışında gelecek yurttaşlarımız koruyacağız. Burada aşı olabilecekler. Elimize yeterli aşı vardır, bir yurttaşlarımızın yanındayız" dedi.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu'ndan öğrencilerle görüştüğünğü anlatan Pilli şunları söyledi: “Bu talep ilk öğrencilerimizden gelmiştir. Biz de onlara yılbaşı tatili için ülkenize gelebilirsiniz, aşınızı burada yapabilirsiniz dedik. Tabii ülkeye girebilecekler, aşılarını burada yaptıracaklar. Öğrencilerin ülkeye girişinde bir sıkıntı olmayacak. Bu kararımız sadece yurt dışında eğitim alan öğrencilerimiz için değil, tüm yurttaşlarımız için geçerlidir. Bir süre de uygulama kalacaktır"

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu açıklamıştı

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu bugün yaptığı duyuruda aşıları zaman aşımı nedeniyle etkinliğini kaybeden ve yurt dışında öğrenim göre öğrencilerin yılbaşı tatili sürecinde ülkeye karantinasız giriş yapabileceğini ve ek aşılarını Kıbrıs’ta olacağını açıklamıştı.

Açıklamada Sağlık Bakanlığı'yla yapılan görüşmeler neticesinde, Kuzey Kıbrıs’a Birleşik Kralık’tan seyahat ederken ek doz aşılanmış olan öğrenciler karantinaya girmeyecek ve ek doz aşısını Birleşik Krallık’ta ya da Kıbrıs’ta yaptırabilecek.

İşte açıklama:

Sağlık Üst Kurulu'nun aldığı yeni kararlara göre 6 Aralık 2021 tarihinden itibaren, ilave doz asi olmamış kişiler ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapass'ları iptal edilecektir. Bu kararlara göre, ek doz yaptırılması gereken koşullar aşağıdaki gibidir: Pfizer/ Astrazeneca aşılarını yaptıran kişilerin ikinci dozlarının üzerinden 6 ay geçmiş olması; Sinovac aşısını yaptıran kişilerin ikinci dozlarının üzerinden 3 ay geçmiş olması; Jansen aşısını yaptıran kişilerin tek dozlarının üzerinden 3 ay geçmiş olması gerekmektedir. Ancak Federasyonumuzun Sağlık Bakanlığı'yla yapmış olduğu görüşmeler sonucu edinilen bilgilere göre, KKTC'ye Birleşik Karalık’tan seyahat ederken ek doz aşılanmış olmasanız bile karantinaya girmenize gerek olmayacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda dilerseniz ek doz aşınızı Birleşik Krallık’ta ya da Kıbrıs’ta yaptırabilirsiniz

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı neydi?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne göre 6 Aralık’tan itibaren COMIRNATY (Pfizer/Biontech), VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford) aşılarını yaptıran ve 2. dozlarının üzerinden 6 ay geçen kişiler;

MODERNA, CORONAVAC (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2. dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler; ayrıc

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler 3. Doz aşılarını yaptırmamaları halinde ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecek.