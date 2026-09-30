Yunan basını: “Türkiye, Sinirlioğlu’nun BM Genel Sekreterlik adaylığı için çalışma yürütüyor”

Yunanistan basını, Türkiye’nin, deneyimli diplomat Feridun Sinirlioğlu’nun BM Genel Sekreter adaylığı yönünde çalışma yürüttüğünü yazdı.

Kathimerini gazetesi Ankara’nın, halen Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği görevini yürütmekte olan Sinirlioğlu’nun adaylığı konusunda nabız yoklamak için, Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ile temasa geçtiğini iddia etti.

Kathimeri’nin haberine göre, Atina bu durumdan endişeli.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi yıl sonu doluyor.

2016 yılından bu yana iki dönem üst üste bu görevi yürütmekte olan Portekizli diplomat, 2027 Ocak ayı itibarıyla makamını yeni bir isme devredecek. Şu ana kadar resmi olarak yedi kişi genel sekreterlik yarışında.

Yeni Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi üzerine BM Genel Kurulu tarafından atanacak.

Kathimerini’ye göre Ankara, Sinirlioğlu’nun adaylığının başarı şansı açısından desteği kritik önem taşıyan BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile temasa geçti.

Fransa’nın, Sinirlioğlu’nun olası adaylığını desteklemesinin beklenmediğini savunan gazete, ancak AGİT Genel Sekreterliği görevinin, Sinirlioğlu’nun Rusya ile ilişkiler geliştirmesine olanak sağladığını da yazdı.

Gazeteye göre Yunanistan şu anda BM Güvenlik Konseyi’nin on geçici üyesinden biri olarak, gelişmeleri yakından takip ediyor.

Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreterliği'ne, Ankara-Atina iş birliğiyle seçilmişti.

Aralık 2024’ten beri bu görevi yürüten Feridun Sinirlioğlu, 2016-2023 tarihleri arasında Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı.

2009-2016 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olan Sinirlioğlu, 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası oluşturulan geçici seçim hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Sinirlioğlu, Yunanistan-Türkiye ilişkilerine oldukça hâkim bir diplomat.