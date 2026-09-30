“Segure Insurance Ltd.’in bütün sigorta sınıflarındaki ruhsatları iptal edildi”

Maliye Bakanlığına bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi tarafından atanan Segure Insurance Ltd. Geçici Yönetim Kurulu'nun açıklamasına göre, sigorta şirketi tarafından düzenlenen kasko poliçeleri kapsamında hasar talebinde bulunacakların başvurularını pazartesi mesai bitimine kadar yapması gerekiyor.

Şirketin süresi dolmamış diğer poliçelerinin iptali içinse başvurular bugün itibarıyla 10 iş günü içinde yapılabilecek.

Kasko hasar talepleri… “Kasko poliçesi sunulmayan başvuralar işleme alınmayacak”

Açıklamaya göre, kasko hasar talepleri incelenerek daire nezdinde bloke edilen teminatlardan, teminatın hasar tutarlarını karşılama oranına göre ödeme başlatılacak.

Kasko hasarı için henüz başvurmayan veya daha önce başvurmasına rağmen dosyasındaki eksik belgeleri tamamlamayan hak sahiplerinin, pazartesi mesai bitimine kadar Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’ne müracaat etmesi gerekiyor.

Başvuruda dilekçe, kimlik kartı ve sürüş ehliyeti fotokopisi, kasko sigorta poliçesi, araç ruhsatı fotokopisi, hasara ve kazaya ilişkin fotoğraflar, hasar tespit veya ekspertiz raporu; varsa trafik kazası polis raporu, onarım faturası veya hasar tutarını gösteren diğer belgeler sunulacak. Kasko sigorta poliçesi sunulmayan başvurular işleme alınmayacak.

“Başvuru yapanların yeniden başvurmasına gerek yok”

Belgelerini tamamlayarak daha önce başvuru yapanların yeniden başvurmasına gerek bulunmuyor.

Başvurular; poliçenin hasar tarihinde yürürlükte olup olmadığı, hasarın teminat kapsamında bulunup bulunmadığı ve daha önce herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığı gibi hususlar ile sunulan bilgi ve belgeler dikkate alınarak dosya bazında değerlendirilecek.

Başvurunun kayda alınması, tazminat talebinin kabul edildiği veya ödemenin kesinleştiği anlamına gelmeyecek. Başvurular, sigorta hasar eksperleri tarafından incelendikten sonra talep sahibi ile mutabakata varılarak netleşecek.



Poliçe iptal başvuruları

Öte yandan sigorta sınıflarındaki tüm ruhsatları iptal edilen Segure Insurance Ltd.’in daha önce düzenlediği ve süresi henüz dolmamış poliçeleri için de iptal başvuruları alınacak.

Açıklamaya göre, sigortalıların, 10 iş günü içinde Maliye Bakanlığı’na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesine başvurması gerekiyor.

Başvuruya daireden tarafından verilecek Poliçe İptal Başvuru Formu ve kimlik kartı fotokopisi eklenmesi yeterli olacak. Daha önce daireye iptal başvurusu yapanların yeniden müracaat etmesi gerekmiyor.

Poliçenin iptal edilmesi sonucunda kullanılmamış sigorta süresine ilişkin doğabilecek prim iadesi talepleri sigortalı bazında kayda alınacak, bu talepler şirketin mali durumu ve mevzuat çerçevesinde ayrıca değerlendirilecek.

İptal işlemi, iptal tarihinden önce meydana gelen ve poliçe kapsamında bulunan hasarlardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri kendiliğinden ortadan kaldırmayacak.