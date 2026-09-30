Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu hap bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan Y.K.(E-43) x-ray cihazından geçtiği sırada polis tarafından bavulunda yapılan kontrolde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 5 hap bulunarak emare olarak alındı. Y.K. ise tutuklandı.

Öte yandan, dün Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Z.T.K.’nin (E-30) üzerinde ve evinde de arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 5 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu kişi tutuklandı.

Mağusa’da İzinsiz dedektör tasarrufu…

Gazimağusa’da dün saat 23.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.G.’ye (E-56) ait makinist garajında yapılan aramada, yetkili makamdan izinsiz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilen dedektöre ait parçalar emare olarak alındı. A.G. ise tutuklandı.

Lefkoşa’da hırsızlık…

Lefkoşa’da bir süpermarkete, 27 Eylül’de, müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs veya şahısların bir şişe alkollü içki ile 2 kilo 855 gram dana etini çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.D.(E-35) ve A.K.(E-41) tespit edilerek tutuklandı.

Çevreye rahatsızlık veren şahıs suçüstü tutuklandı

Girne’de kamuya açık bir yer olan Ziya Rızkı Caddesi’nde, bugün saat 00.10 sıralarında, 383 promil alkollü olan C.Ç.(E-33), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi ve suçüstü tutuklandı.

İkamet izinsiz bir kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan kontrol ve denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet eden bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’de araç yangını!

Girne’de Türkmen Sokak üzerinde dün saat 13.00 sıralarında araç yangını çıktı. Yol kenarında park halinde bulunan SB 509 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motoru bölümü zarar gördü.

Öte yandan, dün saat 18.00 sıralarında, Gönyeli’de bir apartman dairesinin mutfağında da yangın çıktı. Muhtemelen davlumbazın kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, davlumbaz yanarken, oluşan ısıdan dolayı mutfak dolapları zarar gördü ve duvarlar islendi