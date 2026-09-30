İskele’de Mobil Yapı Malzemeleri Laboratuvarı kuruluyor

İskele Belediyesi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve ALFALAB Technology Ltd. arasında Mobil Yapı Malzemeleri Laboratuvarı kurulması ve işletilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bölgede yapı güvenliğinin artırılması ve yapı malzemelerinin teknik standartlara uygunluğunun denetlenmesini amaçlayan protokole, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci ve ALFALAB Technology Ltd. Direktörü Berk Alpay imza koydu.

Laboratuvarda beton numunesi alma, beton basınç dayanımı ve betonarme donatı çeliği çekme deneyleri yapılacak. Ayrıca laboratuvarın kurulacağı alanda, yatırım giderleri İnşaat Mühendisleri Odası tarafından karşılanacak kamusal kullanıma açık bir park oluşturulacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

“6 Şubat depremleri yapı denetiminin önemini bir kez daha ortaya koydu”

Protokol imza töreninde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin yapı denetiminin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, İskele Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ettiklerini söyledi.

İskele’de yoğun bir yapılaşma yaşandığına işaret eden Sadıkoğlu, imzalanan protokolle yapı denetimi süreçlerinin bölgeden yürütülmesine olanak sağlanacağını kaydetti.

Yapı güvenliğinin gelecek nesiller açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Sadıkoğlu, iş birliğinin bölgede güvenli ve sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci:

“Mobil laboratuvarı yapı denetimlerinin daha etkin yapılmasına olanak sağlayacak”

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci de, ülkedeki inşaat faaliyetlerinin yaklaşık üçte birinin İskele bölgesinde yürütüldüğünü belirterek, son teknolojiyle donatılacak mobil laboratuvarın yapı denetimlerinin daha etkin yapılmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Protokole katkılarından dolayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür eden Ekinci, proje kapsamında bölgeye sürdürülebilir bir park alanı da kazandırılacağını ve tüm giderlerin İnşaat Mühendisleri Odası tarafından karşılanacağını kaydetti.

ALFALAB Technology Ltd. Direktörü Berk Alpay:

“Adada bir ilk olacak”

ALFALAB Technology Ltd. Direktörü Berk Alpay da, mobil laboratuvarın son teknoloji ile hizmet vereceğini ve adada bir ilk olduğunu ifade etti.

Mobil laboratuvar sayesinde yapı güvenliğinin daha kolay ve etkin şekilde denetlenebileceğini söyleyen Alpay, laboratuvarın bölgedeki yapı denetim süreçlerine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.