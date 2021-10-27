Yüksek Seçim Kurulu'ndan Zaroğlu'na iptal

Yüksek Seçim Kurulu, Yeniden Doğuş Partisi'nden istifa eden Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun Millet Partisi'ne üyeliğini iptal etti.

"Siyasi Partiler Yasası'nın 25'inci maddesine" atıfta bulunulan kararda, Zaroğlu'nun seçim tarihine kadar bağımsız kalması gerektiği belirtildi, üyelik kaydının sicilden silinmesine oybirliği ile karar verildi.

Yüksek Seçim Kurulu kararında şu ifadeler dikkat çekti:

7.11.2018 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Yeniden Doğuş Partisi' nden Milletvekili olarak seçilen Bertan Zaroğlu, 6/7/2021 tarihinde Yeniden Doğuş Partisinden istifa etmiştir.

49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasası madde 25 ' e göre seçim tarihine kadar bağımsız milletvekili konumunda kalması gereken Bertan Zaroğlu , Siyasal Partiler (Sicil) Tüzüğü madde 3 (4) (B) (a) altında 20/10/2021 saat 20 . 4l ' de Milletin Partisine üye olarak parti yetkilisi tarafından kaydedilmiştir.

49/2015 Siyasal Partiler Yasası madde 25 ' e aykırı olarak yapılan bu kaydın sicilden silinmesine oybirliği ile karar verilir.

Kararın Bertan Zaroğlu'na derhal tebliğ edilmesine ayrıca karar verilir.

Bir süre önce Ulusal Birlik Partisi Kuruluş Yıldönümü etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımı ile Halkın Partisi’nden istifa eden bağımsız milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Mesut Genç’e UBP rozeti takılmıştı.