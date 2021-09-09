Yüksek Mahkeme’den KIB-TEK’e ‘hukuka aykırı ve kirli yakıt alımı ile ilgili’ ara emri

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Yüksek İdare Mahkemesi’nin, özel bir şirketin açtığı, KIB-TEK aleyhine hukuka aykırı ve kirli yakıt alımı ile ilgili davada dün ara emri verdiğini, bu sabah da mahkemelerin elektriğinin kesildiğini duyurdu.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Yüksek İdare Mahkemesi’nin, Sidereal Denizcilik Şirketi tarafından KIB-TEK aleyhine açtığı davada, hukuka aykırı ve kirli yakıt alımı ile ilgili ara emri verildiğini belirtti.

Dün verilen kararın ardından bugün Lefkoşa Mahkemeleri’nin elektriklerinin kesildiğini belirten Esendağlı, bu durumu “yargıya meydan okuma” olarak değerlendirdi, bunun çok çirkin bir tepki olduğunu ifade etti.

‘Mahkemenin verdiği ara emrine karşın bu elektrik kesintisinin ‘ben de onun elektriğini keserim tavrı’ olduğunu kaydeden Esendağlı, KIB-TEK’in bu ara emrine uymak zorunda olduğunu dile getirdi.

Esendağlı, Mahkemelerin faturalarının maliye tarafından mahkeme bütçesinden düzenli olarak ödenmesine rağmen yapılan bu elektrik kesintisinin, Girne bölgesinde de meydana geldiğini söyledi.

KIB-TEK sadece 5 analizi açıklamıştı

Hatırlanacağı üzere; KIB-TEK’in ihtiyacına yönelik akaryakıt alımı konusunda sıkıntı yaşanmış, ülkeye ihalesiz yakıt getirilmişti. Söz konusu yakıtın kalitesinin standartlara uygun olup olmadığı tartışmaları uzun süre ülke gündeminde kalmıştı. Akaryakıtın kirliliği veya standartlara uygunluğu açısından birçok çevrenin Kıb-Tek’ten talep ettiği test sonuçları da yanıtsız kalırken, YENİDÜZEN’in test talebine yanıt veren Kıb-Tek, 22 analizin sadece 5 tanesinin sonucunu paylaşmıştı.