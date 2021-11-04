Yüksek Kurulu Başkanı Şefik: “9 Ocak’ta seçim için, önümüzdeki hafta seçim yasaklarına girmemiz lazım”

Erken seçim tarihi olarak 9 Ocak 2022 tarihinin öngörülmesini değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, “9 Ocak’ta seçim olacaksa önümüzdeki hafta itibarıyla seçim yasaklarına girmemiz lazım. Biz seçim programını açıklamaya hazırız” dedi.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki değişikliklere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şefik, 9 Ocak tarihi göz önünde bulundurulduğunda ‘bu aşamada yasal bir değişiklik yapılabileceğine dair herhangi bir umudum kalmış değildir, süre çok azaldı’ şeklinde konuştu.

Şefik, seçim yasaklarının hangi tarihte başladığının kendileri için önemi olmadığını ifade ederek, 60 gün öncesi, yani önümüzdeki hafta seçim yasaklarına girileceğinin altını çizdi.

Şefik, şunları ifade etti: “Bu sürede belki iki noktada yasa tadilatı yapılabilir ve eski siteme dönülebilecek zamanı bulabiliriz, bunun dışında bir değişiklik yapılması için zaman olduğunu düşünmüyorum. Eğer seçim daha ileri alınırsa o zaman Meclis istediği tadilatı yapabilir. Biz sadece seçimi yapan taraf olarak zorlukların nerelerde olduğunu defalarca söyledik. Bırakın yasada değişiklik olmadığı için 2018’de yaşadığımız tüm zorlukları yeniden yaşayacağız ama bunun üzerinde pandemi koşullarının da zorluklarını yaşayacağız, çok büyük sıkıntılar yaratacak. Tedirginliğim bir o kadar daha arttı.”

Şefik, bu açıklamaları BRT ekranlarında Pembe Paşaoğluları'nın sunduğu ’18. Saat’ adlı programda yaptı.