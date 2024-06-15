“Yüksek İdare Mahkemesi Yetki (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Kurul gündemine sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Yüksek İdare Mahkemesi Yetki (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul gündemine sevk etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında yaptığı toplantıda, sırasıyla, gündeminde bulunan “Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü (Değişiklik) Karar Önerisi”, “Yüksek İdare Mahkemesi Yetki (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk önce, “Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü (Değişiklik) Karar Önerisi”ni ele alarak, önerinin ikinci görüşmesini tamamladı. Ancak söz konusu karar önerisinin ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda gerçekleşecek.

Komite, daha sonra “Yüksek İdare Mahkemesi Yetki (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul gündemine sevk etti.

Üçüncü sırada ele alınan “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşülmesine başlandı. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, son olarak, “Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite, genel görüşmesi gerçekleşen Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da hazır bulundu.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer ile trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınları katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısına ayrıca bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı.