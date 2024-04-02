YTA-HASDER işbirliğinde Lefkoşa Surlariçi’ne yeni bir sanat merkezi: LESAM

Murat OBENLER

Halk Sanatları Derneği ile Yıltan Taşçı Akademi'nin işbirliğinde kurulan Lefkoşa Sanat Merkezi ( LESAM ), 1 Nisan Pazartesi akşamı sanatçılarla sanatseverlerin çok yoğun katılımıyla Lefkoşa Ayluka Kilisesi'nde açıldı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı, eski başbakanlardan Sibel Siber ve bazı milletvekillerinin de katıldığı açılışta Niyazi Nizam’ın sunumuyla konuşmalar yapıldı ve daha sonra YTA Kursiyerleri’nin fotoğraflarından oluşan “Objektifimizden” adlı serginin de yer aldığı M. Necati Özkan Sergi Salonu'nun açılışı yapıldı. Kıbrıs’ın dört bir yanından sanatseverleri bir araya getiren açılış hem eski dostları buluşturdu hem de herkesin bol bol eski anılarını paylaşmasıyla bol muhabbetli nostaljik bir geceye dönüştü.



Kanol: “YTA-HASDER olarak burayı ayakta tutmak ve yaşatmak için elimizden geleni yapacağız”

HASDER Başkanı Kani Kanol 1986’daki restorasyondan sonra şimdi yeniden toparlanan binanın sanatın ve sanatseverlerin hizmetine açılmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydederek YTA ve HASDER olarak burayı ayakta tutmak ve yaşatmak için elinden geleni yapacaklarını vurguladı.



Özkan: “Yıltan Hoca, Kıbrıslı Türklerin ilk seçilmiş lideri olan ve adı unutturulmaya çalışılan babamın adını bu Salona vermek istediğini söylediğinde hem duygulandım hem de gururlandım”

M.Necati Özkan Vakfı Başkanı Necati Özkan, Yıltan Taşçı hocanın hayaline ortak oldukları ve katkı koydukları için çok mutlu olduklarını kaydederek bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. Özkan: “Yıltan hoca bana Kıbrıslı Türklerin ilk seçilmiş lideri olan ve toplumda sindirilmeye, adı unutturulmaya çalışılan babamın adını bu Salona vermek istediğini söylediğinde bu teklif karşısında hem duygulandım hem de gururlandım”



Zaferyıldızı: “ Bu binanın güleryüzlü insanlarla, sanat ve sanatçılarla tekrardan açılmasından heyecan duyuyorum”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı göreve geldikleri günden itibaren fotoğrafçılığa ve arşivciliğe büyük önem verdiklerini ve fotoğraf dostları ile çok iyi bir yol aldıklarını kaydederek güleryüzlü insanlarla, sanatla kültürle yoğrulmuş bu binanın LESAM olarak açılmasının kendisini heyecanlandırdığını ve Daire olarak ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarını da vurguladı.



Amcaoğlu: “Benim için Yıltan Hocama vefa örneğidir. Eğitim ile kültür-sanatı birleştiren merkez tüm ülkeye hayırlı olsun”

Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu bugün kendisi için Yıltan Hoca’ya bir vefa örneği göstererek onun yanında olmayı istediğini ifade ederek Lefkoşa’nın bu tarihi mekanında eğitim ile kültür-sanatı birleştiren bir merkezin açılmasının tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.



Harmancı: “Hayalleri olan Taşçı ve Kanol’un çok güzel bir işbirliği ile hem Lefkoşa’nın kalbi olan bu bölgeye hem de başkent Lefkoşa’ya büyük bir sanat merkezi kazandırıldı”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı hayalleri olan Yıltan Taşçı ile Kani Kanol’un çok güzel bir işbirliği ile hem Lefkoşa’nın kalbi olan bu bölgeye hem de başkent Lefkoşa’ya büyük bir sanat merkezi kazandırıldığını belirterek bu bölgede kültür-sanatın yeşermesine katkı sağladıkları için her ikisine de teşekkür etti.



Taşçı: “Kani Kanol ile işbirliği içinde hayalimizi gerçeğe dönüştürdük. Kurdeleli açılış yok. Pekiyi açıp giriyoruz”

Yıltan Taşçı ise 12 Aralık’ta hayallerini Kani Kanol ile paylaştığını ve onun da kendisine birlikte neler yapabileceklerini sorması ile işbirliği içinde çıktıkları yolda 3 aylık büyük emek ve çalışma sonrasında bunu gerçeğe dönüştürdüklerini, işbirliği protokolünü de imzalayarak açılışa geldiklerini kaydederek bu süreçte emeğini esirgemeyen tüm dostlara teşekkür etti. Taşçı: “Açılışa katılan tüm sanatsever dostlara, LTB Başkanı Mehmet Harmancı'ya, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu'na, Kültür Dairesi Yöneticisi Şirin Zaferyıldızı'na ve LESAM'ın bir bölümünde M. Necati Özkan Sergi Salonu'nun açılabilmesi için maddî destek veren Necati Özkan'a çok teşekkür ederim. Yine Mert Doğan Niyazi Akçaer, Mustafa Evirgen, Mehmet Türkelman, Feridun Karakartal, Kani Kanol,Ulus Beledoğlu ve Hasan Çağıloğlu’nun da adlarını anarak onlara da teşekkürlerimi sunarım. Bizde kurdeleli açılış yok. Binanın pekisini açıp giriyoruz. Herkese hayırlı olsun”