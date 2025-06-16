“Yörelerimiz türkülerimiz” konseri sanatseverlerle buluştu

Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından “Yörelerimiz Türkülerimiz” konseri verildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Şefliğini Doğan Balyemez’in üstlendiği, sunuculuğunu ise Ezgi Balyemez’in yaptığı konserin Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki açılışında yaptığı konuşmada, Gazimağusa’nın yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ikinci büyük şehri değil, aynı zamanda çok yönlü bir üretim ve kültür kenti olduğunu vurguladı.

Konseri izleyenler arasında yer alan Besime Sedat’ın bestesi olan “Çay İçelim Seninle” adlı eser, Şef Doğan Balyemez tarafından seslendirildi. Konserin sonunda Başkan Uluçay ile Besime Sedat, Şef Doğan Balyemez’e birlikte çiçek takdim ederek teşekkür etti.