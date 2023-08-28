Yolun sağına geçti, karşıdan gelen araçla çarpıştı

Boğazköy - Gönyeli Anayolu'nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sabah 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, 38 yaşındaki Safinaz Küçükoğlu, yönetimindeki NZ 586 plakalı aracı ile Gönyeli istikametine doğru gittiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen 29 yaşındaki Burhan Gül'ün kullanımındaki KV 460 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu, her iki araç sürücüsünün yanı sıra, KV 460 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Mehmet Gül, 24 yaşındaki Pako Mabinga ve 24 yaşındaki Raju Ahmeed yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.