Yolun içerisindeki eşeğe çarpan araç alev aldı

Yenierenköy-Dipkarpaz anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir araç yolun içerisindeki yaban eşeğe çarptı.

Bu sabah saat 6.00 sıralarında gerçekleşen kazada, 23 yaşındaki Ulusay Fellahoğlu kullandığı ZLN 819 plakalı kiralık araçla, Dipkarpaza’a doğru gittiği sırada yolun sağına geçerek yolun içerisinde bulanan yaban eşeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç tamamen yanarken, Fellahoğlu kazayı yara almadan atlattı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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