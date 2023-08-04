Yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı

Lefkoşa’da bu sabah yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 27 yaşındaki Seher Gümüş’e araç çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, bu sabah 09.30 sıralarında 21 yaşındaki Buse Karael yönetimindeki RE 664 plakalı araç ile doğu istikametine geldiği sırada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 27 yaşındaki Seher Gümüş'e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Seher Gümüş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.