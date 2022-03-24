Yolu geçmeye çalışan yayaya çarptı, 28 yaşındaki kadın ağır yaralı
Alsancak’ta Girne-Güzelyurt anayolunun 9-10’uncu kilometreleri arasında dün gece meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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Alsancak’ta Girne-Güzelyurt anayolunun 9-10’uncu kilometreleri arasında dün gece meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Abdurrezzak Yapıcı (E-33), FC 540 plakalı araçla seyir halindeyken yolu geçmeye çalışan Olga Sotinichenko’a (K-28) çarparak, ağır yaralanmasına sebep oldu.
Sotinichenko, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : trafik kaza