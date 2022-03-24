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  3. Yolu geçmeye çalışan yayaya çarptı, 28 yaşındaki kadın ağır yaralı
Yolu geçmeye çalışan yayaya çarptı, 28 yaşındaki kadın ağır yaralı

Yolu geçmeye çalışan yayaya çarptı, 28 yaşındaki kadın ağır yaralı

Alsancak’ta Girne-Güzelyurt anayolunun 9-10’uncu kilometreleri arasında dün gece meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Alsancak’ta Girne-Güzelyurt anayolunun 9-10’uncu kilometreleri arasında dün gece meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Abdurrezzak Yapıcı (E-33), FC 540 plakalı araçla seyir halindeyken yolu geçmeye çalışan Olga Sotinichenko’a  (K-28) çarparak, ağır yaralanmasına sebep oldu.

Sotinichenko, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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