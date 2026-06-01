Yolsuzluk iddiaları artıyor, basın susturuluyor!

Ertuğrul SENOVA

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının arşa çıktığı Kıbrıs’ın kuzeyinde, politikacılar ve siyasi atamalar başta olmak üzere kamusal figürlerin yargı süreçlerinde açık isim ve fotoğraflarını yayınlayan gazetecilere dört, sıradan yurttaşa ise iki asgari ücret para cezası öngören Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası, geçtiğimiz Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’ndan, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla; oy çokluğuyla geçti.

Söz konusu yasanın önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından, “basın ve ifade özgürlüğüne müdahale riski taşıdığı” gerekçesiyle meclise iade edilen yasayla ilgili toplumun her kesiminden eleştiriler yükselmiş, CTP; yasanın ifade özgürlüğünü hedef alan maddelerinin kaldırılmasını önermişti.

Ancak Hükümet, tüm itirazlara rağmen, kendi değimleriyle “siyasi gol yememek” adına yasayı onayladı.

İtirazlara rağmen gelen onayın ardındaki tek gerekçenin “siyasi gol” olmadığı, bizzat Başbakan Ünal Üstel’in, yasanın yürürlüğe girmesi adına, hükümete mensup vekiller üzerinde baskı kurduğu ifade ediliyor.

Yasanın oylandığı geçtiğimiz Pazartesi günkü Meclis Genel Kurul toplantısı sırasında, meslek onurlarını ve halkın haber alma hakkını korumak isteyen bir grup gazeteci ve basın örgütü temsilcisi de gün boyu Meclis Genel Kurulu’nda bekleyerek vekillere itirazlarını iletti. Ancak gazetecilerin yasanın yaratacağı tehlikeleri anlatan tüm öneri ve yapıcı uyarıları, hükümet kanadında karşılık bulmadı.

“Neye onay vereceğini bilmeyen” grup başkan vekili ve “özel toplantı”

Süreçte, neye onay vereceğinden tam olarak haberdar olmayan grup başkanvekillerinin dahi parmak kaldırdığı gözlemlenirken, oylama öncesinde gazetecilerle bazı hükümet vekilleri arasında geçen görüşmeler ise yasanın toplumsal fayda için değil, tamamen siyasi bir inat ve güç savaşı uğruna geçirildiğini gözler önüne serdi.

Söz konusu yasanın görüşüldüğü komitenin UBP’li üyeleri Sadık Gardiyanoğlu, Yasemi Öztürk ve Alişan Şan, oylama öncesi bazı gazeteci ve meslek örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

UBP'li vekiller görüşmede net bir dille, "Siyasette geri adım atılmaz, Erhürman'dan ve CTP'den gol yemeyeceğiz, bu yasayı geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Muhalefete "gol atmak" adına geçirilen yasanın, aslında gazetecileri işlerini yaptıkları için yargılatıp hapse attırma riski taşıması ise basına yönelik açık bir tehdit olarak yorumlandı.

UBP'li Gardiyanoğlu'ndan gazetecilere:

"Sizin ne düşündüğünüz umurumuzda değil!"

Görüşmenin en gergin anlarından biri, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu’nun basına yönelik tavrı oldu. Gardiyanoğlu’nun "Bu yasa bu gece geçecek, siyasette geri adım atılmaz" sözlerine gazeteciler tepki gösterdi. Bunun üzerine, Gardiyanoğlu ses tonunu yükselterek, "Sizin ne düşündüğünüz umurumuzda değil, biz siyasi dayak yemeyiz" dedi. Bu sözler, hükümet kanadının basına ve kamuoyu vicdanına bakış açısını özetleyen bir zihniyet olarak kayıtlara geçti.

"Umarım hükümet düşer" deyip parmak kaldırdılar

Hükümet vekillerinin gözünü bürüyen siyasi hırs, kendi içlerindeki çelişkileri de ortaya çıkardı. Oylama öncesi basına konuşan UBP’li bir vekil Başbakan Ünal Üstel’in bu yasada kesin olarak ısrarcı olduğunu vurgulayarak, "Partinin bağırsakları temizlenmeli, umarım hükümet düşer" dedi ancak buna rağmen, Genel Kurul salonuna girildiğinde “grup disiplini” gereği el kaldırıp "parmakçılık" görevini eksiksiz yerine getirmesi dikkat çekti.