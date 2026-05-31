“Panik yok, rehavet de olmamalı”

EBOLA KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’da, Bundibugyo virüsünün yol açtığı bir Ebola salgını sürmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu salgını “uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu” (PHEIC) ilan etmiştir.

• Güncel tablo (29 Mayıs 2026 Tarihli) …

İki ülkede toplam 1.200’ü aşkın şüpheli ve doğrulanmış vaka ile 240’tan fazla ölüm bildirilmiştir. Gerçek sayının bundan daha yüksek olabileceği değerlendirilmektedir. Kongo ve Uganda’da acil durum yönetimi devam etmektedir.

Gelelim ülkemize…

Henüz daha resmi bir veri veyahut vaka söz konusu değildir…

Fakat KKTC’ye Afrika kıtası ve uluslararası aktarma noktalarından yoğun giriş çıkış olması nedeniyle, başta Ercan Havalimanı olmak üzere tedbirlerin gözden geçirilmesi önem taşımaktadır.

Riskli bölgelerden gelen yolculara yönelik bilgilendirmenin artırılması, etkin semptom sorgulaması ve şüpheli durumlarda hızlı değerlendirme ile izolasyon prosedürlerinin hazır tutulması gerekmektedir.

•Ebola nasıl bulaşır?

Ebola, grip gibi hava yoluyla kolayca yayılan bir hastalık değildir. Bulaş çoğunlukla hasta kişinin kanı, vücut sıvıları ve yakın temas yoluyla gerçekleşir.

•Kimler dikkatli olmalı?

Son 21 gün içinde Ebola vakası bildirilen bölgelere seyahat edenler ya da bu bölgelerden gelen kişilerle temas kuranlar.

•Hangi belirtilere dikkat?

Ateş, halsizlik, kusma, ishal, kas ağrısı ve açıklanamayan kanama. Bu belirtileri taşıyanlar vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Öte yandan bilinmesini isterim ki;

Biz eczacılar, toplumun sağlık sistemine en yakın ilk temas noktalarından biriyiz.

Meslektaşlarımıza yönelik bilgilendirme çalışmalarımız başlamıştır ve bilimsel bilgiyle, sakinlikle, doğru yönlendirmeyle halk sağlığını korumaya devam edeceğiz.

KKTC’de panik yaratacak bir tablo “şimdilik” söz konusu değildir, ancak hazırlıklı, dikkatli ve koordineli olmak zorundayız.

Tedbirin önemini pandemi döneminde hep birlikte gördük.

Panik yok.

Rehavet yok.

Bilimsel takip ve erken uyarı var.

* Veri Kaynakları ; DSÖ ve uluslararası sağlık otoritelerinin 29 Mayıs 2026 tarihli verilerindendir.