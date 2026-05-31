Sahte pasaport KKTC’de fark edilmedi, Türkiye’de ortaya çıktı

K.A.H.H. adına düzenlenmiş sahte Irak pasaportuyla Kıbrıs’ın kuzeyine giriş ve çıkış yaptığı tespit edilen P.A., aynı pasaportla Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakalandı. KKTC’de sahte olduğu anlaşılmayan pasaport, Türkiye’deki kontroller sırasında ortaya çıktı. Türkiye polisi zanlıyı KKTC’ye geri gönderdi.

Ülkemizden sahte pasaport ile çıkış yaparak Türkiye’ye giden orada durumun anlaşılması üzerine İNAD (Kabul Edilemez Yolcu) ilan edilerek geri gönderilen zanlı P.A. aleyhine getirilen “Sahte Evrak Düzenleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı P.A.’nın 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:35’de K.A.H.H. adına düzenlenmiş sahte Irak pasaportu ile Türkiye’ye giriş yaparken TC. Polisi tarafından tespit edilerek İNAD yolcu olarak geri KKTC’ye gönderildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının yapılan muhaceret kontrolunda söz konusu sahte pasaport ile 22 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş ve 29 Mayıs 2026 tarihinde ise çıkış yaptığının tespit edildiğini belirterek bu bağlamda “sahte evrak düzenleme, sahte evrağı tedavüle sürme ve başkasının kimliğine” bürünme suçlarından dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlının başlatılan soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini, verdiği ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca konu pasaportun nasıl ve nerden temin edildiğinin araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.