Alkollü sürücü kahvehaneye girdi, olay yerinden kaçtı

Beylerbeyi’nde alkollü içki etkisi altında araç kullanan 21 yaşındaki sürücü, kaldırımdaki demir bariyerlere çarptıktan sonra bir kahvehanenin kapısını kırarak işletmenin içine girdi.

Polis açıklamasına göre kaza, 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 04.40 sıralarında Barış Sokak üzerinde meydana geldi. Zhan K. (21), 145 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RB 873 plakalı salon araçla batı istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun her iki tarafındaki kaldırım üzerinde bulunan küçük demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın ardından kontrolsüz şekilde yoluna devam eden araç, yolun solunda bulunan Dut Ağacı Kahvehanesi’nin ahşap ön kapısına çarparak işletmenin içine girdi. Araç, içeride bulunan çeşitli eşyalara da zarar verdi.

Kaza sonrasında olay yerinden aracıyla ayrılan sürücü, aynı gün polis tarafından tespit edildi. Sürücü hakkında işlediği suçlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.