Yolsuzluk algısı ürkütücü boyutta

Uluslararası Şeffaflık Örgütü kriterlerine göre hazırlanan “Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu” sonuçları ülkedeki çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankete katılan iş insanlarının yüzde 76’sı kuzey Kıbrıs’ta rüşvet ve yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünüyor. Yüzde 70 çoğunluk hükümetin büyük çıkar grupları tarafından yönetildiğini belirtti.

Yolsuzluğun en fazla kamuya ait arazi ve binaların tahsis ve kiralanması işlemlerinde gerçekleştiği belirtildi. Bunu kamu ihaleleri ve izinler, ayrıca teşvikler izledi.

Yolsuzluk skoru Kıbrıs’ın kuzeyinde 36’dan 28’e düştü. Avrupa Birliği ortalaması 64 olarak açıklandı. 181 ülke arasında kuzey Kıbrıs 140’ıncı sırada yer aldı.

Rapora göre her 10 iş insanından 4’ü “devlet”ten hizmet almak için fiilen rüşvet verdiğini açıklarken, kamu kaynaklarının “siyasetçiler ve üst düzey memurlar” tarafından istismar edildiği belirtildi.

İş insanlarının yüzde 54’ü yolsuzluğun geçen yıla göre arttığını da belirtti.

“Yolsuzlukla Mücadelede Hükümet Ne Kadar Başarılıdır” sorusuna iş insanlarının % 87’si çok başarısız olduğunu ifade etti.

% 77 yolsuzluğa karışanların cezalandırılmadığını ve “yapanın yanına kaldığını” düşünüyor.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kıbrıs, iki akademisyen Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan tarafından hazırlanan ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki yolsuzluk algısının ele alındığı 2021 raporu açıklandı.

Raporu Sertaç Sonan sunarken, FES Kıbrıs Direktörü Hubert Faustmann, 180 ülkede hazırlanan raporun, tanınmayan ‘KKTC’ için de Friedrich-Ebert-Stiftung tarafından hazırlandığını belirtti. Faustmann, “yolsuzlukla mücadeleyi” teşvik için bu çalışmayı yaptıklarını belirtti, “Yolsuzluk ve iyi yönetim zafiyeti kuzey Kıbrıs’ta ciddi sorun yaratıyor” sözlerini kullandı.