“Yollarda oluşan su birikintilerine dikkat”

Polis, Güzelyurt bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, anayollar üzerinde yer yer su birikintileri meydana geldiğinden dolayı sürücüleri uyardı.

Açıklamada, “Trafiğe çıkacak olan sürücülerin yolların konumu da dikkate alarak yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.