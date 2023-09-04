Yoldan çıktı, takla attı: 1 yaralı
Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası korkuttu, 1 kişi yaralandı.
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Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası korkuttu, 1 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; Dilara Vaiz, yönetimindeki PJ 279 plakalı aracı ile Değirmenlik Dağyolu Çemberinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Metgin Ltd önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak, takla attı.
Kaza sonucu yaralanan Vaiz, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Etiketler : kaza, trafik kazası