Yoldan çıkıp bariyerlere çarptı, alev aldı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkıp bariyerlere çarptı. Alev alan araç, yoldan geçen vatandaşlar tarafından söndürüldü, kazada yaralanan olmaması sevindirdi…

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Boğaz kavşağı yakınlarında, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki Danısa Rıaz, yönetimindeki HH 193 plakalı araç ile yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle alev alan araç, yoldan geçen vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Polis açıklaması şöyle:

“Trafik Kazası

14.09.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Danısa RIAZ (E-19), yönetimindeki HH 193 plakalı araç Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Boğaz kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Çarpma sonrası alev alan araç, yoldan geçen duyarlı vatandaşlar tarafından yangın söndürme cihazı ile müdahale edilerek söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.”