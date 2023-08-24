Yoldan çıkıp ağaçlara çarptı
Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda bugün 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 74 yaşındaki Ayla Dereliköylü yaralandı.
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Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda bugün 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 74 yaşındaki Ayla Dereliköylü yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza, Dereliköylü’nün RA 421 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Serhatköy - İkidere mevkii yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıkarak ağaçlara çarpmasıyla meydana geldi.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : kaza, trafik kazası