Yoldan çıkan araç refüjdeki çukura düştü
Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda yoldan çıkıp refüje çarpan araç Halkbank çemberindeki çukura düştü. Kazada yaralanan olmadı.
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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda yoldan çıkıp refüje çarpan araç Halkbank çemberindeki çukura düştü. Kazada yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Pazar sabahı saat 08.30 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, soldan ikinci şeritte Lefkoşa istikametine giden 20 yaşındaki Ahmet Selçuk Çınar Halkbank çemberine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Orta refüjdeki bordür taşlarına çarparak refüje savulan araç çalışma nedeniyle kazılan çukura düştü. Kimsenin yaralanmadığı kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
Fotoğraf: Vasvi Çiftçioğlu
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