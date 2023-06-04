“Yolda biz de varız”

Batuhan BORAKAN

Bisiklet sevdalıları, yollardaki ‘tehlike’ye işaret ediyor, ‘Eğitim, denetim, gerekirse ceza ve GÖRÜNMEK istiyor!

‘Ölüm’ dahil çok ciddi yaralanmalara neden olan trafik kazalarına maruz kalan yollardaki bisikletçiler, araç sürücülerinin kendilerini ‘görmediğinden’ yakındı, yöneticilerden de YASA, DENETİM ve EĞİTİM talep etti.

Ülkede birçok insanın spor, ulaşım gibi birçok amaçla bisiklet kullanmasındaki artışa rağmen henüz bu konuda yasal bir düzenleme yapılmamasını eleştirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan bisiklet sporcuları, “Çok dikkatli araç kullanılması gerek, çünkü yollarda biz bisikletliler de varız” dedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat, bisiklet yolunun kesin çözüm olmadığını, bazı yasaların düzenlenmesi ve hem araç sürücülerine hem de bisiklet sporcularına eğitim verilmesi gerektiğini savundu.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat:

“Bisiklet yolu kesin çözüm değil, yasaların düzenlenmesi ve eğitim verilmesi gerek”

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat, araç sürücülerinin ve bisiklet sporu yapacak olan kişilerin eğitim alması gerektiğini söyledi.

Yalızat, “Bu tür eğitimler ehliyet sınavlarında karşımıza çıkarsa daha bilinçli ve temkinli oluruz” dedi.

Bazı yasal düzenlemelerin de yapılması gerektiğini söyleyen Yalızat, “Yasalarımız çok eski bir an evvel hükümet yetkililerinin gerekli yasaları düzenlemesi ve çıkarması gerekir” şeklinde konuştu.

Yalızat bisiklet yolunun kesin bir çözüm olmadığını, özellikle anayol kenarlarında uyarıcı tabelaların olması, yol çukurlarının giderilmesi, eğitim ve yasa gibi gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Zihni Üney: “Çok dikkatli araç kullanılması gerek, çünkü yollarda biz bisikletliler de varız”

Çok uzun yıllardır bisiklet sporu yapan Zihni Üney, “Çok dikkatli araç kullanmamız gerek, çünkü yollarda biz bisikletliler de varız” dedi.

Üney yalnızca araç kullananların değil bisikletlilerin de aynı şekilde kurallara uyması gerektiğinin altını çizdi.

Yollarda bulunan çukurların bisikletçiler için ciddi tehlikeye neden olduğunu ifade eden Üney,

“Yollardaki çukurlar bisikletlilerin hem canına hem de malına mal olabilir, bir an evvel yetkili kurumların bu çukurlara çözüm bulması gerekir ki biz bisikletlilerin can tehlikesini en aza indirsinler” şeklinde konuştu.

Tüm ilçelere giden yollarda düzgün ve güvenli bisiklet yollarının olması gerektiğini söyleyen Üney, “O zaman kurallara uymayan olursa cezai işlem uygulanması gerekir” şeklinde konuştu.

Kalender Çelebci: “Yolda seyreden araç sürücüleri telefona bakmaktan bizi göremiyor”

Kalender Çelebci, “Yolda seyreden araç sürücüleri telefona bakmaktan bizi göremiyor” dedi.

Çelebci, “Yol kenarlarında olan cam kırıkları, çukurlar ve dikkatsiz sürücüler bize zarar veriyor, hayatımızı tehlikeye atıyor” ifadelerine yer verdi.

Ülkeye güvenilir bir bisiklet yolu olması gerektiğini vurgulayan Çelebci, “Bisiklet sevdalılarının sayısı gün geçtikçe artıyor, hükümet yetkilileri can güvenliğimiz için gereken tüm güvenliği bize sağlamalıdır” şeklinde konuştu.

Çok az ilçede belediyeler tarafından yapılan bisiklet yolları olduğunu söyleyen Çelebci, “Bu yolların üzerine araç park ediyorlar ve biz de bu sebepten yolu kullanamıyoruz” dedi.

Ersan Karayeğen: “Yolun kenarını boyamakla bisiklet yolu olmaz”

Ersan Karayeğen, “Biz bisiklet sürücüllerinin de hataları var bunu kabul ediyoruz fakat en büyük sıkıntı yollarımız, bu nedenle yolun içerisinde sürmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Karayeğen cep telefonu ile konuşan dikkatsiz araç sürücülerin de ciddi şekilde tehlike saçtığını ifade etti.

Güvenli bisiklet yolunu şart olduğunu söyleyen Karayeğen, “Yolun kenarını boyamakla bisiklet yolu olmaz hükümet olarak bunun güvenliğini sağlamaları gerek” şeklinde konuştu.

“Işık, kasket gibi tüm güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ve bisikleti yolun en kenarından sürülmesi gerektiğini söyleyen Karayeğen, “Gerekirse polis bu kurallara uymayan bisiklet sürücülerini de denetleyip ceza kesmeli” ifadelerine yer verdi.

Karayeğen, “Eğer araç sürücüleri orta çizgiyi takip ederse bisikletliyi korur” dedi.