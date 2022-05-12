Yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı
Çin'in batısındaki Çongçing şehrinde yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı.
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Çin'in batısındaki Çongçing şehrinde yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı.
Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Tibet Havayollarına ait, Çongçing-Nyingçi seferini yapan "9833" sefer sayılı uçakta, Ciangbey Uluslararası Havalimanından kalkışı sırasında, yangın çıktı.
Pistten çıkan uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken hafif yaralanan 40'tan fazla yolcu hastanelere sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanındaki yolcu ve kargo seferleri normale döndü.
Kazanın sebebi araştırılıyor.
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