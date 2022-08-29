Yol temizlik ihalesi YDP’nin eski Lefkoşa İlçe Başkanı Suphi Asiltürk’ün

YENİDÜZEN - Özel

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Merkezi İhale Komisyonu'nda açtığı, Lefkoşa-Mağusa anayolu temizlik ihalesini YDP’nin eski Lefkoşa İlçe Başkanı Suphi Asiltürk’ün şirketi kazandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “YDP’liler ihale kazanamaz, iş yapamaz diye bir algı varsa ihaleyi iptal edelim” dedi.

İhaleyi, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı açtı.

MİK’in resmi sitesinde de yer alan bilgiye göre, CEMREM Turz Kafe Gıda Reklam, İnş. Ltd, 560 bin TL teklif verdiği ihaleyi kazandı.

Arıklı, “İnşaattan reklamcılığa kadar 4-5 alanda iş yapıyor, çalışma yapıyor. İhaleyi MİK yapıyor” dedi.

Söz konusu ihaleye 10’un üzerinde firmanın teklif verdiğine yönelik bilgi de paylaşan Arıklı, “En düşük teklifi o verdi, ihaleyi aldı” şeklinde konuştu.