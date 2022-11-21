Yol kenarındaki yayaya araba çarptı: 1 ağır yaralı, 1 tutuklu
Girne-Tatlısu anayolunda dün akşam yol kenarında yürüyen 37 yaşındaki Umut Altıntaş’a araç çarptı, Altıntaş ağır yaralandı, kazayla ilgili Kemal İzveren tutuklandı.
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Girne-Tatlısu anayolunda dün akşam yol kenarında yürüyen 37 yaşındaki Umut Altıntaş’a araç çarptı, Altıntaş ağır yaralandı, kazayla ilgili Kemal İzveren tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı, Tatlısu istikametine doğru seyreden Kemal İzveren’in yönetimindeki PR 260 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada Girne istikametine doğru sağ şerit içerisinde yaya vaziyette yürüyen Umut Altıntaş’a çarptığını açıkladı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Umut Altıntaş kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı, araç sürücüsü tutuklandı.
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Etiketler : trafik kazası