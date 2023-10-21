Yol kenarındaki toprak sete çarparak devrildi
Kumyalı - Ziyamet Anayolu'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
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Kumyalı - Ziyamet Anayolu'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Kumyalı - Ziyamet Anayolu'nda bugün saat 12.15 sıralarında yönetimindeki NA 110 plakalı salon araç ile Kumyalı'dan Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp yol kenarında bulunan toprak sete çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yapılan tedavisinin ardından da müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : kaza, trafik kazası