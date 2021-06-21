‘Yol Güvenlik Yasa Tasarısı’ 11 aydır Meclis’te bekliyor

Mühendis Mimar Odaları Birliği Başkanı, Trafik Ulaştırma Hizmetleri Komisyon Üyesi Seran Aysal, trafik kazalarından çok ciddi kayıplar devam etmesine karşın, ‘yollarda can güvenliğini sağlamak’ amacıyla hazırlanan yasa tasarısının ‘ivediliğinin’ dahi alınmadığına işaret etti.

Yasa tasarısı, trafikte alkol denetimi gibi, ‘uyuşturucu’ denetiminin de yapılmasını düzenliyor.

Aysal: “Tasarıyı 11 ay önce gönderdik, gidiş o gidiş!”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, sürücülerin bir kısmının uyuşturucu kullanarak yollarda olduğunu ifade ederek, dünya ülkelerinde uyuşturucu testlerinin trafikte yapıldığının altını çizdi.

Devrim DEMİR



Trafik Ulaştırma Hizmetleri Komisyon Üyesi Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, ‘Yol Güvenlik Yasa Tasarısı’nın 2020 yılı Ağustos ayından bu yana Meclis’te gündeme alınmayı beklediğine işaret etti.

Aysal, özellikle uyuşturucuya bağlı son zamanlarda birçok trafik kazası meydana geldiğini, üzücü sonuçlar doğurduğunu ancak polisin yollarda ‘uyuşturucu’ denetleyecek yetkisi olmadığını vurguladı.

Caydırıcı cezaların yanında, yollarda can güvenliğini sağlamak için çok ciddi katkılar konularak hazırlanan tasarının Meclis gündeminde ivediliğinin bile istenmediğine dikkati çeken Aysal, ”Hangi komisyonun görüşeceği bile belli değil. Ne Meclis, ne Hükümet böyle bir önemli konuda ortaya irade koymadı” dedi.

Aysal: “Uyuşturucuya bağlı kazalarda en önemli eksiklik denetimsizlik”

YENİDÜZEN’e konuşan Trafik Ulaştırma Hizmetleri Komisyon Üyesi, Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, ülkede özellikle son zamanlarda ciddi hasarlı veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarına dikkati çekti.

Aysal, alkol etkisinden daha çok madde etkisi altında çok ciddi kazaların yaşandığını buna bağlı olarak denetim yapılmadığını vurguladı.

Polisin alkol denetimi yaptığı gibi trafikte uyuşturucu denetimi de yapabilmesi için bir yasa tasarısı üzerinde ciddi emekler verilerek çalışma yapıldığını anlattı.

Trafik Hizmetleri Planlama Koordinasyon Denetleme Yasa Tasarısı altında kurulmuş bir komisyon olduğuna dikkati çeken Aysal, komisyonda 17 temsilci olduğunu bunun yanında birçok ilgili kurumunda bulunduğunu belirtti. Yollarda alkol testi yapılırken, uyuşturucu tesiri altında bir kişinin tespitinin hala yapılamadığına dikkati çeken Aysal, “Uyuşturucu madde kullanımına bağlı özellikle son zamanlarda, meydana gelen kazalarda ciddi bir artış var. Alkollü araç kullanımından daha fazla madde etkisi altında kazalar arttı. Bu artıştaki en büyük etken, yollarda ‘denetim’ eksikliğidir. Polisin uyuşturucu kullanımına yönelik denetim yetkisi olmaması, madde kullanan kişilerde rahatlık oluşturmakta. Bunu ispatlayıp, belgeleyecek yasal düzenlemenin olmaması nedeniyle bir tasarı hazırladık” dedi.

‘Yol Güvenliği Yasa Tasarısı’ ile ilgili katkılar çok…

‘Yol Güvenliği Yasası’nın 1988 yılında yapıldığını alkollü araç kullanımının engellenerek yol güvenliğini sağlamak adına yapıldığını kaydeden Aysal, “Günümüzde alkol kullanımının yanında, özellikle uyuşturucu suçlarının yaygınlaşması nedeniyle gerek uyuşturucu kullanımı gerekse uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmanın önüne geçilmesi için tasarı hazırladık” dedi.

Son hükümet dönemine kadar kurulun ayda 1 kez iki yıl boyunca toplandıklarını kaydeden Seran Aysal, alt komitede birçok çalışma yapıldığını, polisin de çok ciddi katkılar koyduğuna dikkati çekti.

“Tasarıyı 11 ay önce gönderdik gidiş o gidiş”

Hazırlanan Yasa Tasarısında, gerekli kan örneklerinin alınması polisin de çalışmalar yapması için imkân tanındığını kaydeden Aysal, “Polisi test yapabilmesi için yetkilendirdik. Yollarda gerekli denetimin sağlanması için alet, ekipman alınıp eğitim yapılabilmesi için bir çok düzenleme yapıldı. Tasarının bir diğer bacağı da Sağlık Bakanlığı bünyesinde, testlerin yapılabilmesi için gerekli laboratuar düzeni ve aletlerin arttırılması için her şey hazırlandı” sözlerini kullandı.

Yollarda can güvenliğini sağlamak için yapılan değişiklikleri 2020 yılı Ağustos ayında Meclis’e gönderildiğini kaydeden Aysal, “Tasarı ve değişikliği Meclis’e gönderdik, üzerinden 11 ay geçti gidiş o gidiş” dedi.

Yasanın desteklenmesini istiyorlar…

Yaşanılan sıkıntılardan sürekli şikayet edildiğinin altını çizen Seran Aysal, özellikle trafikte yaşanılan korku ve kaosun kontrol altına alınması için yasanın desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Denetimlerde, caydırıcılık bilincinin önemine de işaret eden Aysal, “Bu tasarı hazırlanırken çok ciddi hedefler koyduk. Ülkede en büyük sorunlarımızdan biri de güvenlik sorunu. Trafikte yaşanılan sorunların aşılması, canların yitirilmemesi adına bu yasanın Meclis’te desteklenmesini isteriz” dedi.

Yasa’nın ‘ivediliği’ 11 aydır istenmedi…

Meclis gündeminin de yakın takipçisi olduklarını kaydeden Aysal, “Bu kadar önem taşıyan bir yasa tasarısının ivediliği bile istenmedi” diyerek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının bile bu konuya ilişkin bir vizyonu olmadığını ileri sürdü.

Ülkede sonuçların tartışmalarının işin kolay kısmı olduğunu belirten Seran Aysal, hiçbir Milletvekili, bakanlıkların dahi bu konuya dönüp bakmadığını Meclis Genel Kurulu’na bile 11 aydır bu tasarının taşınmadığını söyledi.

Meclis’te gerekli gereksiz tartışmalar yaşanırken, yollarda tehlike çanlarının da çalmaya devam ettiğini kaydeden Trafik Ulaştırma Hizmetleri Komisyon Üyesi Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, “Meclistekilerin bu tasarıdan haberleri yoksa problem tahmin ettiğimizden de büyük. Her gün şikayet ediyoruz, sonuçlardan içimiz yanıyor ne Meclisin ne de hükümetin böyle önemli bir konuda ortaya irade koymadığını üzülerek izliyoruz” dedi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı:

“Birçok sürücü araç sürerken uyuşturucu kullanıyor”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı da, bu yasanın oluşması için yıllardır çalıştıklarını söyledi. Ülkede uyuşturucu kullanım yaşının çok küçük yaşlara kadar düştüğüne değinen Avcı, “Polis kontrollerinde sürücünün kullanımındaki arabada, üzerinde uyuşturucu madde çıktığını basında görmekteyiz” dedi.

Sürücülerin bir kısmının uyuşturucu kullanarak yollarda olduğunu ifade eden Mehmet Avcı, dünya ülkelerinde uyuşturucu testlerinin trafikte yapıldığının altını çizdi.

“Devlet asli görevini yapmıyor”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, ülkede uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasına rağmen bunun önüne geçilmesi adına devletin asli görevini yapmadığını söyledi.

“Devlet asli görevini yapmıyor” diyen Avcı yasanın 10 yıldır gündemde olduğunun ve 2020 Ağustos ayında yasallaşması için Meclis’e gönderildiğini kaydetti.

Tasarının gündeme bile alınmadığına sitem eden Avcı, “Milletvekillerinin bir görevi de yollardaki vatandaşları korumaktır” dedi.

“Dünyanın her yerinde raporlar açıklanıyor bizim ülke hariç”

Yasanın ivedilikle gündeme alınmasının yasallaşmasının gerektiğine değinen Avcı, konunun hassasiyetine dikkati çekerek poliste eğitimin alınacak olan kitlerin ve kullanımın da yasa geçtikten sonra zaman alacağına da vurgu yaptı.

Kıbrıs’ın güneyinde ve Avrupa ülkelerinde trafikte uyuşturucu test raporlarının açıklandığını kaydeden Avcı, “Medeni ve dünya ülkesiysek bu testler bizim ülkemizde neden hala yapılmıyor? Trafikte yakalanan uyuşturucu neden açıklanmıyor?” dedi.

Başbakan ve Ulaştırma Bakanlığından ‘ivedilik’ sözü…

Yasanın geçirilmemesi ile uyuşturucu kullanan ve satıcılara destek olunduğunu kaydeden Mehmet Avcı, “Yitirilen canlar geri gelmez, Başbakan ve Ulaştırma Bakanlığından yasanın ivediliği ile söz aldık” dedi.