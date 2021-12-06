Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçiler Derneği (TÜTDER) “Başka Bir Hayat Mümkün” başlıklı kampanyalarını tanıttı.

Dernek, üyelerin temin ettiği 70 bin ürünü ihtiyaçlı ailelere dağıtarak Sosyal Yardım Dayanışma Platformu’nun oluşumuna da örnek olmuştu.

“İnsanlara yardımın vicdani bir boyutu vardır evet ama insanları yardıma muhtaç eden sistemin hiçbir vicdani boyutu yoktur” mesajı verilen toplantıda, ülkedeki çarpık ekonomik yapı eleştirildi.

“Yoksulluk gerçek yüzüyle ortaya çıktı” diyen TÜTDER Başkanı Bertan Özberkman, devletin bu süreçte yoksullukla mücadele etmediğini, ihtiyaçlı insanların yanında durmadığını, işsizlik parası dahi ödeyemediğini belirtti.

“Halktan topla kamuya aktar” denkleminin yanlış olduğunu ifade eden TÜTDER Başkanı, bunun, “Halktan adil oranda topla, halkla adil olarak geri ver” şeklinde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçiler Derneği Başkanı Bertan Özberkman, şu önerilerini açıkladı:

1- Devlet 6 aylığına gıda ve temizlik ürünlerinden aldığı KDV, stopaj ve fiyat istikrar fonundan vazgeçmeli

2- Temel gıdada ithalat yasakları kaldırılarak piyasa ucuzlatılmalıdır.

“Geçişleri kolaylaştırın kapıları çoğaltın”

Basın toplantısında ayrıca güneyde yaşayan insanların ülkeye daha rahat ve yoğun gelmelerinin önünün açılması istendi.

“Piyasaya para en kolay ve en ucuz olarak güneyden sağlanabilir” denen toplantıda, “Geçişleri kolaylaştırın kapıları çoğaltın” çağrısı yapıldı.

Vergiler, fonlar kalkarsa piyasaya nasıl yansıyacak?

Basın toplantısında “Vergiler, fonlar kalkarsa bu durum ucuzluk olarak piyasaya nasıl yansıyacak, bunun güvencesi nedir” sorusuna, dövizdeki dalgalanma nedeniyle buna net bir yanıt verilemeyeceği belirtildi, “Tekel olmayan bir yerde, rekabet içerisinde, devletin düşeceği vergiler mutlaka ürünlerden düşecektir” dendi.