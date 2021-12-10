Kamuda örgütlü üç sendika KAMU-İŞ, KTAMS ve KAMU-SEN’in en uzun yürüyüşü gerçekleşti.

TL’nin döviz karşısındaki değer kaybından dolayı giderek yoksullaşan halkın sorunlarına dikkat çekmek için yapılan yürüyüş Girne Boğaz’dan başladı, Meclis önünde son buldu.

“Yoksullaşmaya hayır” sloganıyla yapılan yürüyüşte yaşanan ekonomik krizle giderek fakirleşen halkın sorunlarına dikkat çekildi. Yürüyüşte pandemi koşulları göz önünde bulundurularak üç sendikanın yönetim kurullarıyla sınırlı tutuldu.

Sendika başkanları ve yönetim kurulu üyeleri “Yoksullaşmaya hayır” yazılı siyah tişörtleri ile yürüdü.

Eylemcilerin, "Hükümet elini cebimizden çek", "Bizim derdimiz geçim, sizin derdiniz seçim" gibi sloganlar atması da dikkat çekti.

Meclise yürüyen sendikalar, Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

Serdaroğlu: "Yakında çok ama çok geç olacak"

HÜR-İŞ Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, meclis önünde açıklama yaptı. "Bizim derdimiz seçim değil, geçim " diyen Serdaroğlu, şöyle devam etti: "Sendikalar sessiz diyenler görsün, aslında halk sessiz. Yakında çok ama çok geç olacak. Arabaya benzin koyacak paramız kalmayınca hepimiz yürümek zorunda kalacağız. Birçok emekçi kredi borcu üçe, dörde katlandı. Ama siyasiler tedbir alma yerine vergi yükünü arttırıyor. Bu neşteri emekçiye daha ne kadar vuracaksınız? Bu vergiyi zenginden alın."

Serdaroğlu'nun ardından KAMU-SEN Başkanı Metin Atan ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan da açıklama yaptı. Açıklamalarla hükümetin art arda yaptığı zamlar ve ülkenin içinde olduğu siyasi durum eleştirildi.

Eylem açıklamaların ardından son buldu.

Fotoğraf ve görüntü: Fehime Alasya - TAK